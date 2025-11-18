Sürücü Belgesiz Kamyon Kullanana 41 Bin Lira Ceza
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan trafik denetiminde, sürücü belgesi olmadan kamyon kullanan Uğur Ç.'ye 41 bin lira ceza kesildi ve aracın trafikten men edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücü belgesi olmadan kamyon kullanan kişiye 41 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtderesi Mahallesi'ndeki okulların çevresinde trafik denetimi yaptı.
Denetimde durdurulan plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü Uğur Ç.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Sürücüye 41 bin lira ceza kesen ekipler, kamyonu trafikten men etti.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel