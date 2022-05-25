Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2) - Haberler

YAKALANAN KİŞİ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Kocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.