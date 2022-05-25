Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2) - Haberler

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Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2)

YAKALANAN KİŞİ SAYISI 35'E YÜKSELDİKocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.

YAKALANAN KİŞİ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Kocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Pakistan, Kocaeli, Afgan, İran, Güncel, Haberler

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