Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2) - Haberler

Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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YAKALANAN KİŞİ SAYISI 35'E YÜKSELDİKocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.
YAKALANAN KİŞİ SAYISI 35'E YÜKSELDİ
Kocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel