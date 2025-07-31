Sürücü Belgesi Yenileme Yoğunluğu: Süre Uzatımı Geldi
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son gün nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. İçişleri Bakanı, yenileme süresinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme işlemleri nedeniyle yoğunluk oluştu.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin "son günü" olması sebebiyle çok sayıda sürücü nüfus müdürlüklerine başvurdu.
Artan başvurular ve özellikle randevusuz gelenler nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken, işlemlerin aksamaması için personel yoğun mesai yaptı.
Bazı nüfus müdürlüklerinde memurlar nöbete kalırken, Ankara'daki Çankaya Nüfus Müdürlüğü saat 18.30'a kadar hizmet verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesai bitiminin ardından eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim'e uzatıldığını belirtti.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel