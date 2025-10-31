Haberler

Sürücü Belgesi Yenileme Süresinin Son Gününde Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk

Güncelleme:
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son gününde Adana'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlamak için başvuruda bulunuyor.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son gününde Adana'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmek isteyenler mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

İşlemlerini son güne bırakanlar nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlardan Ahmet Beytekin, son gün nedeniyle nüfus müdürlüğünün yoğun olduğunu belirtti.

Şeyma Blagayoviç de sürücü belgesi yenileme işlemini mesai bitiminden önce halledebildiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
