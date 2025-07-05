Sürücü Belgesi Sınavında Usulsüzlük: 48 Gözaltı, 40 Tutuklama
Gaziantep merkezli 6 ilde motorlu taşıt sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapan 48 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 40'ı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen materyaller arasında kopya çekme düzeneği ve sahte belgeler yer alıyor.
Gaziantep merkezli 6 ilde, motorlu taşıt sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2019-2025 yıllarında kentte yapılan motorlu taşıt sürücü belgesi sınavlarına, ehliyet sahibi olmak isteyen kursiyerlerin yerine "joker" olarak giren ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı
Gaziantep merkezli 6 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik 1 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 8 zanlının ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramada, tabanca, kopya çekme düzeneği, başkasına ait 3 sınav giriş belgesi, başkasına ait 2 kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 48 zanlıdan 40'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.