Ehliyet alacaklara dikkat! Simülasyon şartı getirildi

Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni kurala göre artık araç sürüşünüzün yanında emniyet kemeri kullanımınız da önem kazanıyor.

Sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimi alacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kurala göre tüm sınıf ehliyetler için sürücü adayları artık emniyet kemeri simülasyon eğitimi almak zorunda olacak. Milli Eğitim Bakalnlığı, böylelikle sürücülerin emniyet kemeri takma alışkanlığı kazanmasını amaçlıyor.

Ehliyet sınavında yeni dönem: Animasyon

Sürücülere emniyet kemeri alışkanlığı kazandırarak, olası kazalarda meydana gelebilecek yaralanmaları en aza indirmeyi planlayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda sürücü kurslarına simülasyon eğitimi verme zorunluluğu getiriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor:

"Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar"

Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelik ile birlikte emniyet kemeri alışkanlığının daha sürüşe başlamadan kazandırılması gerektiğini belirtiyor. Bu karar ile birlikte umarız gelecekteki sürücüler emniyet kemeri kullanma konusunda çok daha hassas olurlar.

Öte yandan Milli Gazete'de yayınlanan bir diğer madde ile birlikte sınav sorumluları konusunda da çeşitli kural değişikliklerine gitti. Buna göre 2013 yılından önce sınav sorumlusu belgesi alan ve halen kamu personeli olarak çalışanlara 6 ay içinde hizmet içi eğitim alma zorunluluğu getirildi. Bu kişiler bundan sonra ancak bu şekilde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve komisyonunda görev alabilecek.