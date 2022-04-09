Sürücü adayının kullandığı otomobille çarpışan motosikletteki baba ve kızı yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde direksiyon sınavında olan sürücü adayı Naci E'nin eğitmeni ve sınav görevlilerinin gözetiminde kullandığı 16 Y 8943 plakalı otomobil ile Hocaköy mevkisinden yola çıkan Atilla B. idaresindeki 16 KKV 27 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Atilla B. ve arkasında oturan kızı Şeyma B. yola fırlayarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atilla B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.