Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 486 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili F.E. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında uyuşturucu bulunduğu tespit edilen F.E'ye ait adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 486 gram esrar ile 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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