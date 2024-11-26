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Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 70 gram kubar esrar, 42 gram toz esrar, 21 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Valilik, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini duyurdu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Suruç'ta düzenlenen operasyonda, 1 kilo 70 gram kubar esrar, 42 gram toz esrar, 21 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 1 çalıntı motosikletin ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, "Uyuşturucu, yalnızca kişileri değil, toplumu yavaşça tüketir. Hep birlikte bu hastalığa karşı duralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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