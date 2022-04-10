Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tören düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tören düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Balaban, törene katılan vatandaşlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının arından sona erdi.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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