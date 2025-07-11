Suruç'ta Trafik Kazası: 13 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çalışkanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Kaya yönetimindeki 01 EUC 67 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cuma Carşak idaresindeki 63 S 0689 plakalı servis minibüsü bilinmeyen kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken, minibüs ise devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.