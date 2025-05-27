Suruç'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Suruç'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 65 yaşındaki Adile Tilgen hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Adile Tilgen (65) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 21 ADS 483 plakalı kamyon ile Celal Tilgen yönetimindeki 63 LL 093 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed Can Tilgen, Damla Tilgen ve Adile Tilgen yaralandı. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adile Tilgen, kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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