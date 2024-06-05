Suruç'ta Tır ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 63 ZF 532 plakalı tır, Suruç- Şanlıurfa otoban bağlantı yolunda, M.P. idaresindeki 27 N 3981 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıktı.
Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.