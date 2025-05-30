Suruç'ta Sahte Sürücü Belgesi Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Suruç'ta Sahte Sürücü Belgesi Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek satan 4 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte belge ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi basıp para karşılığında satarak "resmi belgede sahtecilik" yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, aramalarda, sahte olan 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartının yanı sıra 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Şıldak, operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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