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Suruç'ta PKK/PYD mensubu terörist yakalandı

Suruç'ta PKK/PYD mensubu terörist yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı. İstihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı ve terörist sınır hattında yakalandı. Adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

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