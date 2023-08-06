Suruç'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Vahit Polat öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa -Gaziantep kara yolunun Suruç bağlantı yolunda meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Burhan T.'nin kullandığı 63 ACK 014 plakalı otomobil ile Hacı Polat yönetimindeki 80 FU 901 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada otomobiller şaramople savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı Polat ile Makbule Polat, Meral Polat, Leyla Polat, Fatma Yıldız Polat ve Vahit Polat yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Vahit Polat, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.