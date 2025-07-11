Suruç'ta Otomobil ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 13 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çalışkanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Kaya yönetimindeki 01 EUC 67 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cuma Carşak idaresindeki 63 S 0689 plakalı servis minibüsü bilinmeyen kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken, minibüs ise devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Ve mutlu son! Beşiktaş 30 milyon euroluk yıldızı için uçağı kaldırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi

UEFA Avrupa Ligi'nden men edilip Konferans Ligi'ne gönderildiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.