Suruç'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Fehmi Eşsiz yönetimindeki 27 TS 794 plakalı motosiklet, kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'nde Engin Şimşek idaresindeki 63 AIU 370 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Eşsiz, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel