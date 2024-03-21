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Suruç'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kızılkaya (22) yönetimindeki plakasız motosiklet ile M.K. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, Kara Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücülerinin yanı sıra S.T. (16) de yaralandı.

Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kızılkaya, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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