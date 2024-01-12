Suruç'ta miras kavgası: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yalınca Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde kardeşler F.B. (28) ile F.B. (37) arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda F.B. (37) ile düğün salonu önünde bulunan H.O. (29) ve M.K. (10) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili kavgaya karışan F.B. (28) jandarma ekiplerince yakalandı.