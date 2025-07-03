Suruç'ta Kardeşler Arasında Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Çengelli Mahallesi'nde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan R.Z, B.Z, K.Z. ve A.Z. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından B.Z, K.Z. ve A.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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