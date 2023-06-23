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Suruç'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Suruç'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi. Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Belirlenen 2 adreste yapılan aramalarda, 10 cep telefonu ile 15 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri sahipleri işlemleri için emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Belirlenen 2 adreste yapılan aramalarda, 10 cep telefonu ile 15 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahipleri işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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