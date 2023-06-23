Suruç'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi. Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Belirlenen 2 adreste yapılan aramalarda, 10 cep telefonu ile 15 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri sahipleri işlemleri için emniyete götürüldü.