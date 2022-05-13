Suruç'ta bisiklet yarışması düzenlendi - Haberler

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Suruç'ta bisiklet yarışması düzenlendi

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Suruç'ta bisiklet yarışması düzenlendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet yarışması düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarış, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Mürşitpınar Mahallesi Süleyman Şah Parkı'nda sona erdi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert yarışmacılara çeşitli hediyeler verdi.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Şanlıurfa, Hisarcık, Bisiklet, Güncel, Haberler

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