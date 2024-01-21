Suruç'ta 2 otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil ile minibüs çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 2 otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
M.M. idaresindeki 63 MA 8308 plakalı minibüs, Şanlıavşar kavşağında, E.K. yönetimindeki 27 AH 513 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, karşı şeritten gelen H.K'nin kullandığı 06 BFL 577 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.