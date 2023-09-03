Suruç'ta 160 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan dron denetiminde, mısır tarlasına ekili 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, arazi sahibi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimine karşı kent genelindeki tarım arazileri üzerinde dronla denetim yaptı. Denetim sırasında Suruç ilçesinin Suriye sınırına yakın mısır ekili bir arazide kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Daha sonra inceleme yapan ekipler, arazide 160 bin kök Hint keneviri buldu. Kenevirler söküldükten sonra yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan arazi sahibi adliyede tutuklandı.