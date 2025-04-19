Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Suruç'ta 13 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Kanalda Boğuldu

Suruç'ta 13 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Kanalda Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, dengesini kaybederek tahliye kanalına düşen 13 yaşındaki Suriyeli çocuk Muhammed Reşo, boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, tarım arazilerinden gelen suyun aktığı tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed Reşo, (13) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınından geçen tahliye kanalı kenarında yürüyen Muhammed Reşo, dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen çocuk, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanal çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler arama çalışması başlattı.

Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama ile Muhammed Reşo'nun cansız bedenine yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.