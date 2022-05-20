Suruç Kaymakam Aktaş, gençlerle buluştu - Haberler

Suruç Kaymakam Aktaş, gençlerle buluştu
AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Aktaş ve kurum amirleri gençlerle sohbet etti, talepleri dinledi.
İlçe sorunları hakkında görüş alışverişinde bulanan Aktaş, gençlere çay ve kahve ikramında bulundu.
Etkinlikte Kaymakam Aktaş'a, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert eşlik etti.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel