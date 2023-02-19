SURP VARTANANTS ERMENİ KİLİSESİ'NDE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUA EDİLDİ Güncel Haberler FERİKÖY Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. FERİKÖY Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Şişli Feriköy'de bulunan Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Büyük Oruç Arifesi ayininde Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayine yoğun ilgi gösterildi. Ayine katılanlar mum yakarak dua etti. Ayin sonrası açıklama yapan Patrik Sahak Maşalyan, "Depremzedeler için dualarımızı ettik. Kendim, cemaatim ve kilisem adına ölmüş olanlara rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. Bu büyük darbe gerçekten tanrının özel bir tesellisini gerektiriyor. Tanrı bütün yaralı yüreklere dokunsun. Hiçbir insanın teselli edemeyeceği gibi teselli etsin" dedi. "FELAKETLER KARDEŞLİĞİ ORTAYA ÇIKARMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ" Yaşanan olağanüstü depremin, olağanüstü bir yardım kampanyası gerektirdiğini belirten Maşalyan, "Gerçekten olağanüstü bir duruş gerçekleştirmeliyiz, insanlık adına. Bu zor günler insanlığımızın ortaya çıkacağı, çıkması gereken günler. Bu acılar ve felaketler bizde olan kardeşliği, dostluğu birlikteliği ortaya çıkartması açısından önemlidir. Biz depremin ilk gününden itibaren örgütlenmeye başladık. Patrikhane sosyal yardım komisyonumuzla bir afet komisyonu oluşturduk. Erzak ve yardım toplamaya başladık kiliselerimizde. Depremin ikinci günü deprem bölgelerine ulaştırdık" dedi. "ERMENİ VAKIFLAR BİRLİĞİ AFAD'A 2,5 MİLYON LİRALIK YARDIM YAPTI" Maşalyan açıklamasının devamında, "Depremin ikinci günü Ermeni Vakıflar Birliği AFAD'a 2,5 milyon liralık bir yardım gerçekleştirdi. Benzer şekilde 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına cemaatimizin vakıf ve hayırseverleri 3 milyon lira gibi bir katkıda bulundular. Elbette ki cemaatimizin üyeleri, iş adamları kendi bireysel katkılarını da sunuyor. Bu elbette bizim insanlık görevimiz. Şu anda bir kilisede bulunuyoruz. İnancımızın gereği, 'Komşunu kendin gibi seveceksin' emrimiz var kutsal İncilimizde. Bu da 'Sana ne yapılmasını istiyorsan sen de başkasına onu yap' sözü şeklinde yorumlanmalı. Öyle ki biz kendimizi depremzedelerin yerine koyuyoruz. Onların o durumda ne istediklerini tahayyül etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen maddi manevi katkıları sunuyoruz. Sunmaya devam edeceğiz. Birlik olma zamanı, kardeş olma zamanı, insan onurunu yüceltmek zamanı. Ben özellikle bu dönemde bütün bu yardım çalışmalarını örgütleyen ve yöneten devlet büyüklerine, yöneticilerimize başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hayır dualarını yüce tanrıya yöneltiyorum" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü ------------------------ -Kiliseye gelen vatandaşlardan detay görüntüler -Kilise içerisinden detay görüntüler -Patrik Sahak Maşalyan'ın açıklaması -Kilisede dua edenlerden detay görüntüler -Genel detay görüntüler - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Feriköy Güncel Haberler

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