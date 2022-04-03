Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Demirören Haber Ajansı - Salim Sarıkoç - Güncel
 - Güncelleme:
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

TRABZON'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.

İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki  yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi. Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı. Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.


Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Güncel

Hisarcık, Sürmene, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title