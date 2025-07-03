Sürmene'de Sağanak Yağış Sonrası Su Taşkınları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Taşan rögarlar nedeniyle bazı bölgeler su altında kalırken, belediye ekipleri müdahale etti.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Yağış nedeniyle kapanan kanalizasyon kanalları, belediye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

İlçede öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak Orta Mahalle'nin farklı noktalarındaki cadde ve sokaklarında su birikintileri oluşturdu. Taşan rögarlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye TİSKİ, itfaiye ve Sürmene Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tıkanan hatlar kısa sürede açılarak taşkınlar kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Salim SARIKOÇ/SÜRMENE(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.