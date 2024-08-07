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Sürmene'de bulunan yavru karaca sahiplendirildi

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan Özcan ve Havva Deliktaş çifti, mezrada buldukları yavru karacayı sahiplendi. Çift, karacaya evlerinde şefkatle bakıyor ve ona biberonla süt verip meyvelerle besliyor. Karaca, gündüz bahçede, geceleri ise evde kendisine ayrılan özel alanda kalıyor. Deliktaş ailesi, karacayı büyüdükten sonra doğal ortamına bırakmayı planlıyor.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde Özcan ve Havva Deliktaş çifti, mezrada bulup, sahiplendikleri yavru karacaya evlerinde şefkatle bakıyor. Çiftin biberon ve meyvelerle beslediği 'Paşa' adlı 2 aylık karaca, gündüz bahçede, geceleri de evde kendisine ayrılan özel alanda kalıyor.

İstanbul'da yaşayan Özcan ve Havva Deliktaş çifti, yaz tatili için geldikleri Sürmene'de mezra alanda bitkin halde buldukları yavru karacayı, veteriner kontrolleri sonrası sahiplendi. Deliktaş çifti, yakın çevresinin de ilgi odağı olan karacaya, düzenli olarak biberonla süt verip, meyvelerle besliyor. 'Paşa' adını verdikleri 2 aylık karacaya şefkatle bakan çift, gündüz bahçede otlayıp gezinen hayvanı geceleri ev içinde, kendisine ayrılan özel alanda misafir ediyor. Deliktaş ailesi, karacayı büyüdükten sonra doğal ortamına bırakacak.

'ONU NASIL BIRAKACAĞIMI BİLMİYORUM'

Karacanın yeni doğmuş halde bulunduğunu söyleyen Havva Deliktaş, "Karaca 3 gün önce doğmuş ve parazit bağlamış; çok kötü durumdaydı. Veterinere götürdük ve ilaca bağladık. Parazitlerden kurtardık ama gezinirken ayağını kesti. Şu an gayet sağlıklı, yaklaşık 2 aydır karacayı bakıyoruz. Gündüz bahçede, gece evimize aldık. Koltuğun arkasında kendisine bir yer seçti. Biz de orayı ona yuva yaptık. Süt veriyoruz. Meyve yemeyi ve otlamayı çok seviyor. Onu nasıl bırakacağımı bilmiyorum" dedi.

'EŞİMİ DAHA ÇOK SEVİYOR'

Karacanın eşini daha çok sevdiğini söyleyen Özcan Deliktaş da "Dışarıda kendisine bir yer yaptık. Ama gündüzleri dışarıda, akşam olduğunda eve alıyoruz. Evde de kendine bir yer yaptık. Sabah kalktığında yatak odasına gelip, ses çıkartıyor. Eşim onla daha çok ilgilendiği için onu daha çok seviyor. Bizim buradaki köpek ve kedimizle çok iyi anlaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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