Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2) - Haberler

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Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'yı (37) öldürüp, yangın izlenimi veren vatandaşı H.E. (19) ve H.H. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - 2  ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'yı (37) öldürüp, yangın izlenimi veren vatandaşı H.E. (19) ve H.H. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Suriye, Yangın, Güncel, Haberler

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