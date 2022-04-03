Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'yı (37) öldürüp, yangın izlenimi veren vatandaşı 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi, Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriyeli Yusuf Akiş Bala'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yusuf Akiş Bala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Binada yaşayan ve dumandan etkilenen anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer ise sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Emniyete götürülen 2 şüpheli, sorguda cinayeti itiraf etti. Şüphelilerin Yusuf Akiş Bala'yı borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürdüklerini söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin ayrıca yakalanmamak için evi ateşe verdiklerini itiraf ettikleri de öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.