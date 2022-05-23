ŞANLIURFA - Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor - Haberler

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları neticesinde güvenliği sağlanan bölgelerde hizmet veren eğitim, sağlık, güvenlik kuruluşları, yerel meclislerin yönetiminde Türkiye'nin de desteğiyle her geçen gün kapasite ve sayılarını artırdı. Ayrıca bölgede bağımsız yargı mekanizmasının varlığı da tesis edilmiş durumda.

Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler iktisadi hayatın da canlanmasını sağlıyor. Fırat Kalkanı Harekatının başladığı günden itibaren bugüne kadar geçen sürede Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa illerinden Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında güvenliği sağlanan bölgelere dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 502 bini aştı.

Bugün de bir grup Suriyeli, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn, Tel Abyad, Afrin ve Çobanbey gibi güvenliği sağlanan yerleşim yerlerine gönüllü geri dönüş yapmak için il göç İdaresi müdürlüklerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Akçakale, Gaziantep Karkamış, Kilis Öncüpınar ve Hatay Cilvegözü sınır kapılarına geldiler. Sınır kapılarında çıkıp işlemlerini gerçekleştiren Suriyeliler, Suriye'ye dönüş yaptılar.

Bursa'da çobanlık yapan genç de dönüyor

Kilis'ten Suriye'ye gidenlerden Muhammed Halluf, AA muhabirine, 3 senedir Türkiye'de olduğunu ve bu sürede inşaatlarda çalıştığını söyledi.

Artık ailesine kavuşacağını ve bunun için çok mutlu olduğunu anlatan Halluf, "Türk milletine ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Türk milleti bizi kabul etti ve ordusuyla bizim evlerimizi güvenli hale getirdiler. Bunun için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkçe öğrenen Muhammed Aladdin ise Türkiye'ye 2-2,5 sene önce tek başına geldiğini ve bu sürede Bursa'da çobanlık yaptığını aktardı.

Gidip ülkesinde biçer-döver işlerinde çalışmayı planladığını aktaran Aladdin, "Tüm malzemelerimizi aldık. Şimdi biçer-döver işini yapacağız. Ardından da çiftçilik yapacağız. Ailemle çalışacağız. Orası önceden güvensizdi ama şimdi yanımızda Türk askeri var. Bu yüzden orası artık güvenli. Şimdi orada hayat güzel. Kendi rızkımı kazanacağım. Ailemle olmak da daha keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan ülkesine gönüllü olarak dönen Hasan Ali de 4 yıl önce savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Bu sürede çok mutlu bir yaşam sürdüğünü ifade eden Ali, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşadığım sürede Türklerden çok memnun kaldım. Şu anda ailem ve akrabalarım Suriye'de, beni çağırdılar. Yakınlarımla konuştuğumda hayatın artık düzeldiğini, artık eskisi gibi olmadığını söylediler. Artık oralarda, okullar, hastaneler açıldı, her şey eskisi gibi... Artık her istediğimiz orada var. Ben de kendi isteğimle bir zorlama olmadan ülkeme dönüyorum."

Ahmet Hassun ise savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Türkiye'ye geldikten sonra çalışarak hayat yaşadık. Bu sürede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Kaldığımız süre boyunca Türk kardeşlerimiz bize çok iyi davrandı. Artık Suriye'de durumlar iyi olduğunu yakınlarımızdan öğrendik ve dönmeye karar verdik. Herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Geri dönenler için projeler devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak plan ve projelerin çalışmaları da sürüyor.

AFAD ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Türkiye'den döneceklerin erişebilmesi için eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere bölgenin kamu hizmeti kapasitesi artırılmaya devam ediyor. Dönenlere yönelik gerçekleştirilecek barınma ve iş imkanı sağlayacak projelere ilişkin çalışmalarda devam ediyor. Böylece güvenli bölgelere sağlanacak dönüşlerin onurlu bir şekilde sağlanmasının yanı sıra kalıcı olması da hedefleniyor.

İdlip bölgesinde yapılan briket evler, bölgedeki insanların göç etmeden hayatlarını devam ettirmelerindeki önemi dikkate alındığında idari ve adli yapısı bulunan ve iktisadi faaliyetlerin sürdüğü bir bölgede yapılan çalışmaların çok daha olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde güvenliği sağlanan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinin yanı sıra Rusya ve İran ile gerçekleştirilen Astana görüşmeleri sonucunda oluşturulan İdlip çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması yoluyla 2017 yılından itibaren 4 milyonu İdlip çatışmasızlık bölgesinde 2 milyondan fazlası yapılan harekatlar neticesinde güvenliği sağlanan bölgelerde olmak üzere 6 milyonun üzerindeki Suriyelinin ülkemize göç etmesi engellendi.