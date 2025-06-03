Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı öncesi yoğunluk kazandı

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı öncesi yoğunluk kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü, Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü, Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştı.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, ülkelerine temelli dönmek için Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde geçiş işlemlerini yaptırıyor.

Buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine dönen Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor.

Suriyelilerden 25 yaşındaki Ahmet İsmail, AA muhabirine, 7 yıl önce savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Türkiye'de kaldığı sürede aklının her zaman ülkesinde olduğunu anlatan İsmail, " Suriye'de artık savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

Ülkesinde savaşın bitmesiyle dönmeye karar verdiğini ifade eden 19 yaşındaki Ekrem Ömer, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ve ailesiyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Suriyeli 23 yaşındaki Zeyit Elcubeydi de savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını, huzurun sağlanmasıyla Kurban Bayramı öncesinde ülkesine dönmeye karar verdiğini aktararak, "Ailemi 4 yıldır görmüyorum, onlarla buluşacağım ve bayramda ülkemde olacağım için çok mutluyum. Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.