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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
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İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüşü hız kazanıyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, memleketlerine gitmek için yola çıkıyor.

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Abdulkadir Elabo (22), 11 yıl önce savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden Elabo, " Suriye'de savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'den Allah razı olsun. Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Mahmut Elbeyt (41) ise iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek savaşın sona ermesinin ardından ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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