Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Hasan Duvara (42), AA muhabirine, 8 yıl önce Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'nin kendilerine çok iyi ev sahipliği yaptığını dile getiren Duvara, "Savaş bitti, artık ülkeme dönüyorum. Türk halkına ve Türk devletine teşekkür ederim." dedi.

Cut el-Mustafa (15) ise 12 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Türkiye'ye 3 yaşında geldim. Okula gittim, arkadaşlarım oldu. Savaş bitti, ülkeme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sidda Esker (24) de 2 aylık kedisi "Lisa" ile ülkesine döndü.