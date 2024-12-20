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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
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Türkiye'de iç savaş döneminde sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine geçiş yapıyor. Gümrük işlemleri ve yardımlarla desteklenen dönüş süreci suriyelilerin yeni bir hayat kurma umuduyla sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

"Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım"

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen Hüseyin Musa, AA muhabirine, 2019'da geldiği Türkiye'den memleketi Şam'a gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı sürece Şanlıurfa'da ikamet ettiğini belirten Musa, "Çok şükür savaş bitti, Esed gitti. Türk milletine, devletine, Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim. Annem, babam, tüm akrabalarım Şam'da. Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım." dedi.

Muhammed El Bekur da yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını ve 7 kişilik ailesiyle İdlib'e döndüğünü dile getirerek, Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti.

12 yaşındaki Muna Elşindi de ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Halep'e dönmek üzere sınır kapısına gelen Mahmut Bilal de 10 yıldır Mersin'de yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür Türkiye'de bulunduğumuz süre içinde hiçbir sıkıntı yaşamadık, mutluyduk. Şimdi savaş bitti, artık gidiyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun. Suriye'de Allah bize yardım edecek, sonra yavaş yavaş her şey yoluna girecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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