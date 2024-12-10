Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü devam ediyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor.

Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkesine dönecek Suriyeliler için bölgeye ikram çadırları kurarken, Kilis Valisi Tahir Şahin de sınır kapısındaki çalışmaları inceledi.

Suriye'de doktorken 9 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve İstanbul'da mobilyacılık yapan Abdülkerim Farriz, AA muhabirine, 3 çocuğu olduğunu, ailesiyle ülkesine dönmek üzere sınır kapısına geldiğini belirterek, "Şimdi Esed gitti, savaş bitti ve ülkemize dönüyoruz." dedi.

Suriye'den 13 yıl önce gelen İbrahim Güzel de Türkiye'den çok memnun olduğunu, burada çok güzel komşuları ve arkadaşları bulunduğunu, onları ülkesinde misafir etmek istediğini söyledi.

Alanya'da tatlı ve künefe ustalığı yaptığını, bir süredir Kilis'te yaşadığını belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Şimdi vatanıma destek olmaya gidiyorum. İlk geldiğimde 8 yaşındaydım. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Orası bizim vatanımız, gidince asker olmayı düşünüyorum, arkadaşlarım var. Suriye'de sorunlar çözülecek inşallah. Belediyeler ve inşaatçılar geldi, yavaş yavaş düzeliyor ve düzelecek. Halep'e gidiyorum, orada 2 evimiz var. Biz birlik olmazsak düzelmez. Evlerimiz sağlam değil ama yaptıracağız, bir el olacağız ve bu vatanı tamir edeceğiz."

Suriyelilerden 10 yaşındaki Menal Naime ise kendilerini ağırladığı için Türk milletine teşekkür etti.

Naime, Suriye'de yaşayan dedesi ve ninesini çok özlediğini, oraya gidince de Türkiye'deki arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyeceğini dile getirdi.

Ali Farriz ise "Burayı çok seviyorum. Türkiye'den ayrıldığım için üzülüyorum ama ülkeme döndüğüm için çok mutluyum." dedi.