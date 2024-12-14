Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Başladı

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İstanbul'dan Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na ülkesine dönmek için gelen Ömer Halibo (45), ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını ifade eden Halibo, "Türk milleti bize kol kanat gerdi. Türkiye'de ayakkabıcılık sektöründe çalıştım. Ülkeme döndüğümde de yine aynı işi yapacağım. Kendi rızamla ülkeme dönüyorum. Savaş bitti. Biz de ülkemize döndükten sonra sizleri misafir etmek isteriz. Türk milletinden Allah razı olsun. Ailemi de inşallah ülkeme döndükten sonra yanıma alacağım. Ülkemi ve evimi çok merak ediyorum." dedi.

12 yaşındaki Luceyn Bekkur ise "3 yaşında Türkiye'ye iç savaştan kaçıp geldik. Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklarım, çok güzel günlerim oldu. Türkiye'de kalmaktan çok mutlu oldum. Ülkeme döneceğim için heyecanlıyım. Ülkemi özledim ve gideceğim için mutluyum. Bizi misafir kabul ettiğiniz size teşekkür ediyorum. Güzel günler geçirdik." diye konuştu.

Sidra Bekkur da (14) yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de okula gittim. Şu an 6'ncı sınıfa gidiyorum. Burada Türk arkadaşlarım oldu. Arkadaşlarım Suriye'ye döneceğim için ağladı. Öğretmenim bana şarkı bile söyledi. Arkadaşlarım gitmememi istedi. Savaş bitince ülkeme dönmek istedik, sonuçta vatanımız. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, kalbini bize açtı. Türkiye'yi çok özleyeceğim."