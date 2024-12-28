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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşleri Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşleri Devam Ediyor
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Hatay'daki sınır kapılarından geçiş yapan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Gümrük işlemleri sırasında çocuklara hediyeler veriliyor ve yardım kuruluşları destek sağlıyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ekipler işlemleri sırasında çocuklara da Türk bayrağı, jandarma dergisi ve balon gibi hediyeler veriyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 13 yaşındaki Zehra Rukiye, 10 yılın ardından memleketi Hama'ya gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesine döndüğünde okuluna devam edeceğini anlatan Rukiye, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum, 10 yıldır buradayız. Çok teşekkür ederim. Burada çok mutlu olmuştum, okulum da çok iyiydi, arkadaşlarımı da çok seviyordum, onları unutmayacağım ve özleyeceğim." diye konuştu.

Mustafa Mali (13) de ailesi tarafından 1 yaşında Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

Suriye'de yeni bir hayata başlayacaklarını anlatan Mali, "Ülkeme dönmeyi çok istiyordum, çok mutluyum. Başta nenem, dayım ve akrabalarımız oradalar. Üzgünüm, 7 yıllık arkadaşlarım var onları bıraktım." dedi.

Uzun süredir görmediği babasına çiçek götüren Abdullah El Muta (10) ise ülkesine kavuşacağı için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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