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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor

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Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreci, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunlukla devam ediyor. Dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederken, yıllar boyunca edindikleri eşyalarıyla birlikte ülkelerine dönüyorlar.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor

KİLİS - Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreci devam ediyor. Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda dönüşler nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreci devam ediyor. Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı, dönüşlerin yoğun olarak gerçekleştiği noktalardan biri haline geldi. Ülkelerine dönmek üzere hazırlık yapan Suriyeliler, yanlarında yıllardır Türkiye'de edindikleri eşyalarını da götürüyor.

"Türkiye'ye çok teşekkür ederiz"

Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Suriyeli Muhammed Said de Türkiye'ye duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Muhammet Said yaptığı açıklamada, "Eşyalarımızı alıp Suriye'ye dönüyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah Türklerle olan dostluğumuz daima devam edecek," diye konuştu.

Öte yandan yetkililer, sınır kapısında dönüş işlemlerinin güvenli ve hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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