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Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşleri Devam Ediyor

Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüşleri Devam Ediyor
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Hatay'daki sınır kapılarından Suriye'ye dönmek isteyen Suriyeliler, gümrük işlemleri ve yardımlarla ülkesine geçiş yapıyor. Türkiye'de mutlu anılar biriktiren Suriyeliler, vatanlarına dönmenin sevincini yaşıyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerlekli sepetlerle Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

"Türkiye bizi yalnız bırakmadı"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 11 yaşındaki Semira el Kasım, Türkiye'de doğup büyüdüğünü, ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mahir Elbekri de 3 yaşında geldiği Türkiye'de 14 yıl yaşadığını ifade ederek, "Türkiye'den çok memnun kaldım. Allah razı olsun herkesten. Çok iyi hissediyorum çünkü vatanıma, toprağıma dönüyorum." dedi.

Elbekri, Türkiye'deki arkadaşlarından ayrıldığı için çok üzüldüğünü dile getirdi.

15 yaşındaki Ümmeye Elbekri ise "Ülkeme dönerken mutluyum ama arkamda çok şey bırakıyorum. Arkadaşlarımı, okulumu, her şeyi..." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Elbekri, "Arkamda dağlar gibi şeyler bırakıyormuş gibi hissediyorum ama yine kendi vatanımda yaşamayı çok istiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Bizleri okuttular, yardım ettiler, yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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