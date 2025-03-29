Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Suriyelilerin bayram öncesi ülkelerini dönüşü sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyelilerin bayram öncesi ülkelerini dönüşü sürüyor Araçlarına yükledikleri eşyalarıyla vatanlarına dönüyorlar Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, bayram öncesi ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Suriyelilerin bayram öncesi ülkelerini dönüşü sürüyor

Araçlarına yükledikleri eşyalarıyla vatanlarına dönüyorlar

KİLİS - Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, bayram öncesi ülkelerine dönmeye devam ediyor. Eşyalarıyla birlikte dönüş yolcuğuna geçen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın sona ermesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Ramazan ayının son günü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen çok sayıda Suriyeli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönüş yaparak bayrama vatanlarında girecek olmanın heyecanını yaşıyor. Kendi topraklarına kavuşmanın heyecanını yaşayan mülteciler, Türkiye'de geçirdikleri yılların kendileri için önemli olduğunu belirterek, burada gördükleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.

" Türkiye'de güzel günler geçirdik"

Türkiye'de 10 yıldır yaşayan Ahmet Abdrobdo, ülkesine dönerken duygularını dile getirerek, "Gaziantep'ten geldim, Türkiye'de geçirdiğim zaman çok güzeldi. Türkiye çok güzel bir ülke, insanları yardımsever ve iyi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Savaş bitti ve bugün ülkeme dönüyorum. Türk vatandaşlarını çok seviyorum" diye konuştu.

Yanlarına aldıkları eşyalarıyla birlikte dönüş yolcuğuna geçen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.