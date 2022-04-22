Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararı sonrası Suriyeli sığınmacıların bayram izinleri kısıtlandı. Sınır kapılarından sadece cenaze mazereti bildirenler ile kesin dönüş yapmak isteyenlerin geçişine izin veriliyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından milyonlarca Suriyeli, evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Bu süreçte bazı Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca güvenli hale getirilen bölgelere, dini bayramlarda izin alarak gidip gelmeye başladı. Sınır illerdeki valiliklere başvuru yaparak izin alan Suriyeliler, özellikle Azez, Cerablus, El Bab, Mare ve Soran bölgelerindeki yakınlarına gidebilme imkanına kavuştu.

Öte yandan sınır kapılarında ülkesine kesin dönüş yapmak için gitmek isteyenlere de izin veriliyor. Kesin dönüş yapan Suriyelilere form imzalatılıyor ardından da ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.