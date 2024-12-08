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Suriyelilerin Baas Rejiminin Devrilmesini Kutlama Sevinci

Suriyelilerin Baas Rejiminin Devrilmesini Kutlama Sevinci
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Suriye'deki Baas rejiminin düşmesinin ardından Kayseri, Nevşehir ve Niğde'deki Suriyeliler, Türk ve Suriye bayraklarıyla sevinç gösterileri düzenledi. Mahallelerde toplanan gruplar, araç konvoyları oluşturdu ve sloganlar attı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Kayseri'de Küçükmustafa, Sahabiye ve Osmanlı mahallelerinde toplanan gruplar, Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, araçlarla mahallelerde konvoy oluşturdu.

Nevşehir

Nevşehir'de yaşayan Suriyeliler ise ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla TÜİK Meydanı'nda buluştu.

Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla halay çekip sevinç gösterilerinde bulunan Suriyeliler, tekbir getirdi.

Çeşitli marşlar seslendiren gruptakiler, Arapça sloganlar attı.

Niğde

Niğde'de Bucakçayır mevkisinde bir araya gelen Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulunan gruptakiler, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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