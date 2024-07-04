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Suriyelilere yönelik protesto olayları Bursa'da yaşandı

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KAYSERİ'de Suriye uyruklu şüphelinin akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen olayı Bursa'da protesto ederken Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren ve sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

KAYSERİ'de Suriye uyruklu şüphelinin akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen olayı Bursa'da protesto ederken Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren ve sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bursa'da pazartesi akşamı meydana gelen olaylarda, Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesini protesto etmek için toplanan gruplar, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde Suriye uyruklu bazı kişilerin iş yeri ile araçlarına zarar verdi. Gerginlik polisin zamanında aldığı önlemler ile büyümeden yatıştırılırken; güvenlik görevlileri, olaylara karışan 60 kişiyi aynı gece gözaltına aldı.

Toplamda 27 olaya karışan şüpheliler, dün adliyeye adliye sevk edildi. Aralarında sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan şüphelilerin de olduğu 60 kişi, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, polis, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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