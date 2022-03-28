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Suriyeliler'in Ukrayna Kaygısı

DailyMotion.com - Güncel
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Suriye'de savaşın 11'inci yılında çatışmaların devam ettiği tek yer olan İdlib'de aileler Moskova'nın taktiklerinin Suriye'de kullanılanlara benzediğini söylüyor ve Ukraynalılar'ın da benzer bir bedel ödemesinden kaygı duyuyor.

Suriye'de savaşın 11'inci yılında çatışmaların devam ettiği tek yer olan İdlib'de aileler Moskova'nın taktiklerinin Suriye'de kullanılanlara benzediğini söylüyor ve Ukraynalılar'ın da benzer bir bedel ödemesinden kaygı duyuyor

DailyMotion.com / Güncel

Moskova, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

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