Suriyeliler'in Ukrayna Kaygısı

Suriye'de savaşın 11'inci yılında çatışmaların devam ettiği tek yer olan İdlib'de aileler Moskova'nın taktiklerinin Suriye'de kullanılanlara benzediğini söylüyor ve Ukraynalılar'ın da benzer bir bedel ödemesinden kaygı duyuyor

DailyMotion.com / Güncel