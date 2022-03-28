Suriyeliler'in Ukrayna Kaygısı
DailyMotion.com - Güncel
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Suriye'de savaşın 11'inci yılında çatışmaların devam ettiği tek yer olan İdlib'de aileler Moskova'nın taktiklerinin Suriye'de kullanılanlara benzediğini söylüyor ve Ukraynalılar'ın da benzer bir bedel ödemesinden kaygı duyuyor.
Suriye'de savaşın 11'inci yılında çatışmaların devam ettiği tek yer olan İdlib'de aileler Moskova'nın taktiklerinin Suriye'de kullanılanlara benzediğini söylüyor ve Ukraynalılar'ın da benzer bir bedel ödemesinden kaygı duyuyor
DailyMotion.com / Güncel