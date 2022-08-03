SURİYELİLER ARASINDA ÇIKAN 'TELEFON ALIŞVERİŞİ' KAVGASI KAMERADA; 6'SI SINIR DIŞI EDİLDİ MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye uyruklu kişiler arasında cep telefonu alışverişi nedeniyle çıkan kavgada, 9 şüpheli gözaltına alındı. MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye uyruklu kişiler arasında cep telefonu alışverişi nedeniyle çıkan kavgada, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı sınır dışı edildi. Olay, 31 Temmuz'da öğle saatlerinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu kişiler, cep telefonu alışverişi nedeniyle sokakta tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık dağılırken, polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan, kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, 'Kamu düzenini tehdit' suçundan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. 6 kişi, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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