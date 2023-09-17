Suriyeli Yetkililer Hangzhou Asya Oyunları İçin Heyecanlı

ŞAM, 17 Eylül (Xinhua) -- Suriyeli yetkililer bu ay sonunda Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek Asya Oyunları'na yönelik beklentilerini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak Çin'den övgüyle bahsetti. Susan, "Çin'in Asya halklarını birbirine yakınlaştırmayı amaçlayan spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu organizasyonu herkese saygılı davranıp herkes için refah isteyen Çin'den daha iyi yerine getirebilecek başka bir ülke yok" dedi.

Çin'in organizasyon kabiliyetine dikkat çeken Susan, yaklaşan oyunlar konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Bakan Yardımcısı, "Bu ayın sonunda Çin'de yapılacak Asya Oyunları'nın her alanda mükemmel olacağından eminiz çünkü Çin'in organizasyonları çok iyi yapmasına alışkınız" dedi.

Çin'e en iyi dileklerini sunan Susan ayrıca, "Dost Çin'e bu etkinliklerin yönetimi ve organizasyonunda başarılar diliyor ve onların yeteneklerine güveniyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin eski Beijing Büyükelçisi Emad Mustafa da Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ev sahibi Hangzhou'ya duyduğu hayranlığı dile getirdi. Mustafa, "Çok yakında Hangzhou'da Asya Oyunları'nın açılışına tanık olacağız ve Hangzhou sadece Çin'in en güzel kentlerinden biri değil, belki de dünyanın en güzel kentlerinden biri" dedi.

Çin'in organizasyon yeteneğine olan güvenini dile getiren Mustafa, "Çin'in mükemmel bir organizasyon ve son derece başarılı oyunlarla bir kez daha dünyanın gözlerini kamaştıracağına inanıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyor ve büyük Çin'e en iyi dileklerimizi sunuyoruz" dedi.